Сведения о 75 тыс ранее возникших прав в Москве внесли в ЕГРН с 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сведения о столичных правообладателях ранее учтенной недвижимости в отношении 75 тысяч объектов с 2022 года зарегистрированы и внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, управление Росреестра Москвы совместно со столичным правительством проводят работу по внесению информации о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости. Так, с прошлого года в ЕГРН внесли данные о 27 тысячах правообладателей таких объектов, еще в отношении 48 тысяч объектов заявители самостоятельно зарегистрировали свои права, добавил Ефимов.

Ранее возникшее право – это право, оформленное до 31 января 1998 года, до даты вступления в силу федзакона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". Отмечается, что среди таких документов обычно бывают государственные акты и свидетельства, которые были получены в 1990-х годах.

Руководитель управления Росреестра по столице Игорь Майданов подчеркнул, что лишь при наличии актуальных данных о правообладателе в ЕГРН можно продать, подарить или переоформить право собственности на квартиру. Он рекомендовал владельцам ранее учтенных объектов самостоятельно зарегистрировать свои права, это можно сделать в офисах "Мои документы" или на сайте Росреестра. Самостоятельная регистрация прав поможет предотвратить мошеннические действия в отношении имущества, указал он.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что за два года работники ведомства смогли проанализировать информацию по более чем 250 тысячам объектов недвижимости. Для этой процедуры специалисты проверяют архивные сведения, информацию из баз соцфонда РФ, органов внутренних дел, ЗАГС, налоговой службы и других.

"В случае выявления таких собственников им направляется проект решения о выявленных правообладателях, также он публикуется в информационных источниках. В случае отсутствия возражений через 30 дней со дня получения проекта принимается решение о выявлении правообладателя и направлении данных в Росреестр с заявлением о внесении в ЕГРН соответствующих сведений", – заключил Гаман.

Ранее сообщалось, что комитет Совета Федерации по экономической политике предложил Росреестру вместе с Минстроем создать в стране сервис для получения управляющими компаниями (УК) сведений из ЕГРН для работы с конкретными должниками по ЖКХ.

Как рассказал глава комитета Андрей Кутепов, сенаторы предложили также рассмотреть возможность установления административной или уголовной ответственности, если УК будут использовать данные в иных целях.

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