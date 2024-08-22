Власти Эстонии не планируют закрывать православные храмы

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Власти Эстонии не будут закрывать православные храмы из-за решения убрать упоминание Московского патриархата из названия ЭПЦ. Об этом заявил руководитель министерства внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс, передает ТАСС.

Ранее министр предупреждал, что Эстония может закрыть монастыри, которые откажутся выйти из подчинения Русской православной церкви. Он приехал в Пюхтицкий монастырь, чтобы убедить священнослужителей выйти из подчинения Московского патриархата.

Если подконтрольные патриарху Кириллу религиозные объекты не примут таких решений, то государство будет вынуждено попросить суд прекратить их деятельность, отмечал Ляэнеметс.