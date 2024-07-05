Песков заявил, что в Кремле не ведут дискуссий на тему запрета никабов в РФ

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В Кремле не обсуждают тему запрета ношения никабов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не участвуем в этой дискуссии", – цитирует его РБК.

Муфтият Дагестана вынес решение о временном запрете ношения никабов 3 июля, при этом местный отдел фетв (богословско-правовых заключений) не нашел оснований для распространения этого решения на всю страну.

Позже аналогичное решение принял и муфтият Карачаево-Черкесии.

