05 июля, 09:15Общество
Песков заявил, что в Кремле не ведут дискуссий на тему запрета никабов в РФ
Фото: kremlin.ru
В Кремле не обсуждают тему запрета ношения никабов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не участвуем в этой дискуссии", – цитирует его РБК.
Муфтият Дагестана вынес решение о временном запрете ношения никабов 3 июля, при этом местный отдел фетв (богословско-правовых заключений) не нашел оснований для распространения этого решения на всю страну.
Позже аналогичное решение принял и муфтият Карачаево-Черкесии.