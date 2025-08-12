Электробус насмерть сбил пешехода на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Электробус насмерть сбил пешехода на юго-западе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

ДТП произошло 12 августа около 18:25 на улице Дмитрия Ульянова, в районе дома 3. Предварительно, пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, когда произошла авария с электробусом № 119. Причины происшествия выясняют сотрудники ГАИ.

Ранее смертельная авария произошла на Никулинской улице. Двое подростков ехали на одном самокате и врезались в столб. В результате мальчика, который управлял средством индивидуальной мобильности (СИМ), отбросило на проезжую часть, где он попал под колеса автобуса и погиб. Другого юношу доставили в больницу.

Аккаунт, под которым на самокате ехал погибший, будет заблокирован. В пресс-службе "Яндекс Go" семье мальчика выразили соболезнования и уточнили, что во время поездки были совершены множественные нарушения.