Четыре человека пострадали в ДТП в Дмитрове

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Четыре человека пострадали в ДТП под Дмитровом в Подмосковье, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла в 16:00 по московскому времени, на 4-м километре автодороги ММК – Никольское – Горки. По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля марки "Toyota" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной "Skoda".

Среди пострадавших – двое детей в возрасте 11 и 14 лет. Они доставлены в больницу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств инцидента.

Ранее стало известно, что на Ленинградском шоссе возле дома 46 столкнулось несколько автомобилей. На месте аварии работали сотрудники оперативных городских служб, специалистам предстоит установить детали случившегося. О пострадавших не сообщается.

