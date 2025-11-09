Два человека погибли в результате ДТП на Крымском мосту

Фото: телеграм-канал "МВД Крым"

Два человека погибли в результате столкновения автомобиля Mercedes с бетонным ограждением на Крымском мосту. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД Крыма.

Предварительно, водитель Mercedes не справился с управлением во время обгона пассажирского автобуса "Краснодар–Севастополь" и влетел в бетонное ограждение. После столкновения автомобиль опрокинулся.

Погибли водитель и пассажир иномарки. Ранения получили двое несовершеннолетних, их доставили в больницу.

Прокуратура Крыма во взаимодействии с Южной транспортной прокуратурой взяла на контроль установление обстоятельств ДТП.

Ранее пять человек погибли в результате лобового столкновения иномарки и минивэна на трассе в Туве. Предварительно, водитель Toyota Wish двигался в западном направлении и выехал на встречную полосу, столкнувшись с Toyota Voxy.

Еще одна авария произошла до этого на федеральной дороге Амур в Забайкальском крае: водитель за рулем автомобиля Nissan Expert из-за несоблюдения дистанции столкнулся с фронтальным погрузчиком SHANTUI. В результате ДТП погибли 45-летний водитель, 48-летний пассажир и две женщины – пассажиры 43 лет и 38 лет.