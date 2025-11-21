Суд арестовал экс-полицейского, в пьяном виде сбившего женщину в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

По решению суда бывшего полицейского, задавившего в алкогольном опьянении женщину в Подмосковье, арестовали, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по региону.

Инцидент произошел 18 ноября в Сергиевом Посаде. Обвиняемый в пьяном состоянии насмерть задавил женщину на пешеходном переходе.

Фигуранта заключили под стражу по ходатайству следственного отдела. Под арестом мужчина будет до 19 января.

Ранее пьяный автомобилист без водительского удостоверения насмерть сбил мужчину в Одинцовском городском округе 17 ноября. Погибший переходил дорогу в неположенном месте. В отношении злоумышленника завели уголовное дело о нарушении ПДД.