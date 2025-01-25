ХАМАС возложил на Израиль ответственность за сбои в соглашении о прекращении огня

Фото: ТАСС/Хасан Алзаанин

Ответственность за возможные сбои в соглашении о прекращении огня в секторе Газа лежит на Израиле, считают представители движения ХАМАС.

"Противник медлит в вопросах реализации некоторых пунктов соглашения – в частности, не позволяет перемещенным лицам с оси Ар-Рашид вернуться с юга анклава на его север. В этой связи ХАМАС возлагает на Израиль ответственность за любые сбои в выполнении соглашения и за их последствия", – передает ТАСС сообщение движения.

Соглашение о прекращении огня между сторонами вступило в силу 19 января. Четыре израильские заложницы были переданы Красному Кресту в субботу, 25 января.

В ответ на это Израиль выпустил из своих тюрем 200 палестинских заключенных. Делегация ХАМАС встретится с освобожденными в Каире.

