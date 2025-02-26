Количество погибших от холода детей в секторе Газе выросло до 15

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Количество погибших от холода детей в секторе Газа возросло до 15 человек. Об этом сообщил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Глава министерства здравоохранения Газы заявил сегодня, что за последние дни из-за сильной волны похолодания в секторе Газа умерли шесть детей, в результате чего общее число детей, скончавшихся от холода, достигло 15", – передает его слова РИА Новости.

В свою очередь, специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Сигрид Кааг назвала ситуацию с гуманитарной помощью в секторе Газа критической. По ее словам, палестинское гражданское население гибнет и подвергается многочисленным перемещениям. Как призналась спецкоординатор ООН, во время последнего визита в Газу ее "охватило чувство полного опустошения и отчаяния из-за потерь, травм и чувства покинутости международным сообществом".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным расселение в арабских странах жителей сектора Газа, оказавшихся без крыши над головой в результате военных операций Израиля. В ответ на это палестинское движение ХАМАС призвало арабские и исламские страны выступить против принудительного выселения палестинцев с их территорий.

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что расселение палестинцев по Ближнему Востоку заложит бомбу замедленного действия в регионе. Москва обеспокоена действиями израильской армии, которые противоречат резолюциям Совета безопасности ООН, отметил дипломат.