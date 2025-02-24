В Египте заявили, что реконструкция сектора Газа может занять до 10 лет

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Реконструкция сектора Газа может занять от 3–5 до 10 лет, заявил губернатор граничащей с анклавом египетской провинции Северный Синай Халед Мугавер в беседе с РИА Новости.

"План восстановления Газы включает в себя три этапа, первый сконцентрирован на разборе завалов, затем начнется проведение инфраструктуры ко всем местам, где запланирована реконструкция", – отметил он.

По словам Мугавера, восстановление сектора Газа может начаться на третьем этапе соглашения о прекращении огня.

С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня. Гарантами выступают Катар, Египет и США. Радикальное палестинское движение ХАМАС между тем выразило готовность передать управление сектором Газа Палестинской национальной администрации при условии сохранения рабочих мест для сотрудников либо при условии отправки их на пенсию с гарантиями выплат.

