Генсек "Хезболлы" Касем: "Хезболла" будет противостоять плану Трампа

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Ливанская шиитская организация "Хезболла" будет противостоять плану президента США Дональда Трампа по перемещению палестинского населения из сектора Газа, заявил генеральный секретарь организации Наим Касем.

"Палестина – наш компас, и мы будем противостоять проекту Трампа", – цитирует его РИА Новости.

Более того, Касем указал, что "Хезболла" оставляет за собой право на сопротивление Израилю и Западу в соответствии со своими интересами и будет следить за шагами ливанского государства по защите страны.

Также генсек подчеркнул, что организация верит в то, что ливанская армия сыграет отведенную ей роль в защите Ливана.

"Мы будем участвовать в построении сильного и справедливого государства и способствовать его возрождению на основе Таифского соглашения", – заключил он.

Ранее Трамп заявлял, что Израиль мог бы передать США сектор Газа после завершения конфликта. При этом палестинцев планируется переселить в более безопасные и красивые места в регионе. Затем Штаты начнут один из "величайших проектов недвижимости" в Газе.

В свою очередь, в ООН назвали этот план незаконным. Председатель независимой комиссии, созданной Советом ООН по правам человека (СПЧ), Нави Пиллэй отметила, что нынешний президент США крайне плохо разбирается в вопросах международного права.

