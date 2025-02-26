МИД РФ предупредил о рисках расселения палестинцев

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Расселение палестинцев по Ближнему Востоку лишь заложит бомбу замедленного действия в регионе, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар.

"Если будут предприняты попытки "замотать" решения Совета безопасности ООН и заменить создание палестинского государства расселением палестинцев по региону, это лишь заложит бомбу замедленного действия, как это бывало не раз за долгие десятилетия игнорирования требований о двугосударственном решении", – приводит слова министра ТАСС.

Также Лавров подчеркнул, что Москва обеспокоена действиями израильской армии, которые противоречат резолюциям Совета безопасности ООН, а также соглашениям Израиля с палестинским движением ХАМАС. По словам главы МИД России, Катар и РФ считают важным соблюдение принципов, утвержденных СБ ООН, при урегулировании палестино-израильского конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным расселение в арабских странах жителей сектора Газа, оказавшихся без крыши над головой в результате военных операций Израиля. В ответ на это палестинское движение ХАМАС призвало арабские и исламские страны выступить против принудительного выселения палестинцев с их территорий.

В ответ председатель независимой комиссии, созданной Советом ООН по правам человека (СПЧ), Нави Пиллэй назвала незаконным план Трампа по расселению сектора Газа. Комментируя слова американского лидера, она подчеркнула, что Трамп крайне плохо разбирается в вопросах международного права.

По ее словам, насильственное перемещение группы лиц, проживающих на оккупированной территории, является нарушением международного права и равносильно этнической чистке. Она также обратила внимание, что не существует "ни одного законного способа" реализовать эту идею.

