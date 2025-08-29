Турция прекратила торговлю с Израилем

Фото: depositphotos/seqoya

Турция прекратила торговое сотрудничество с Израилем, а также закрыла небо для его самолетов и не позволяет своим судам заходить в израильские порты, заявил министр иностранных дел республики Хакан Фидан. Его слова передает газета "Известия" со ссылкой на агентство Associated Press.

"Нет другой страны, которая бы полностью прекратила торговые связи с Израилем", – подчеркнул турецкий министр.

Фидан назвал геноцидом действия властей еврейского государства в Газе. По его словам, Израиль использует голод в качестве оружия, препятствуя распределению гуманитарной помощи в анклаве.

Ранее ООН объявила о состоянии катастрофического голода в секторе Газа. По оценке организации, к концу сентября свыше 640 тысяч человек в Газе столкнутся с дефицитом продовольствия, классифицируемым как пятая фаза IPC. Также 1,14 миллиона человек окажутся в состоянии ЧС (четвертая фаза IPC), еще 396 тысяч – в состоянии кризиса (третья фаза IPC).

Тем не менее израильский МИД отверг соответствующую информацию, назвав доклад "сфабрикованным" и "подогнанным" под кампанию ХАМАС.

20 августа министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план захвата сектора Газа. В ближайшее время ожидается объявление о дополнительной мобилизации резервистов Армии обороны страны.

По данным СМИ, ХАМАС готово вывести своих бойцов из Газы, если израильская сторона согласится на отвод военных. Представители движения передали соответствующие требования египетским посредникам во время визита в Каир.

В ответ в Израиле выразили готовность заключить соглашение по урегулированию в секторе Газа при условии одновременного освобождения всех заложников и полного разоружения радикального движения.

