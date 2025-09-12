MWM: благодаря российскому оружию Израиль не решается бомбить Алжир

Фото: depositphotos/11354851

Из-за российского оружия Израиль не решается атаковать Алжир, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на военно-аналитический журнал Military Watch Magazine (MWM).

Авторы публикации подчеркивают, что израильские власти не решались начинать активную военную кампанию в Сирии, пока там находились Вооруженные силы России. Однако после того, как российские военнослужащие покинули регион, ситуация изменилась.

Также Израиль не применяет оружие против Алжира – единственной страны на Ближнем Востоке и в Северной Африке, вложившей значительные средства в системы противовоздушной обороны от незападных поставщиков. Сеть радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов, а также парки истребителей и перехватчиков были переданы алжирской стороне Россией и Китаем.

"Эта сеть ПВО занимает совершенно особое место в регионе с точки зрения проблем, которые она представляет для потенциальных атак со стороны Израиля, Турции или западных стран", – говорится в материале.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал Тель-Авив отказаться от безрассудных агрессивных действий, которые провоцируют раскручивание спирали насилия на Ближнем Востоке. По его словам, Россия решительно осуждает израильскую атаку, целью которой были объявлены высокопоставленные члены руководства палестинского движения ХАМАС в Катаре.

Небензя подчеркнул, что удар был нанесен по суверенному государству, которое никак не вовлечено в арабо-израильский конфликт. Более того, Катар прилагает посреднические усилия по решению конфликта.