Лавров назвал план Трампа по Газе лучшим вариантом, что есть "на столе"

Фото: kremlin.ru

План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе является в настоящее время лучшим вариантом, что "есть на столе". Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в интервью для проекта "Мосты на Восток", фрагмент которого размещен на сайте дипведомства.

"Президент США Дональд Трамп предложил свои "20 пунктов", в которых упоминается слово "государственность". Но сформулировано все это достаточно общо. В таком контексте, что речь идет только о том, что останется от сектора Газа. Западный берег (реки Иордан. – Прим. ред.) в этом контексте не упоминается", – обратил внимание министр.

При этом Россия готова помогать в вопросе урегулирования в Палестине, уточнил Лавров, напомнив, что на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин заявил о желании Москвы помочь создать палестинское государство. По словам главы МИД, "надо с чего-то начинать".

"До государства дойдет позже. Цель не должна сниматься с повестки дня", – пояснил Лавров.

Он добавил, что представители Запада должны нести свою долю ответственности за что, что они сыграли главную роль в "заматывании" решений о создании независимой Палестины на Западном берегу Иордана и в секторе Газа.

План американских властей по завершению палестино-израильского конфликта предполагает прекращение боевых действий в секторе Газа, вывод оттуда израильских войск и заморозку конфликта в обмен на освобождение заложников.

Вместе с тем израильская сторона заявляла, что намерена продолжать участвовать в непрямых переговорах с палестинским движением ХАМАС в Египте. Постпред еврейского государства при ООН Дэнни Данон указывал на важность осознания того, действительно ли радикальное движение готово принять мирный план.