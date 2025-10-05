Армия Израиля зафиксировала пуск ракеты со стороны Йемена

Фото: depositphotos/dnaveh

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуск со стороны Йемена по территории государства. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Уточняется, что в ряде районов Израиля были активированы сирены воздушной тревоги. Подробности о последствиях обстрела на данный момент не приводятся.

Ранее йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" заявили об ударе гиперзвуковой баллистической ракетой по военному объекту на территории Тель-Авива. Тогда представитель движения Яхья Сариа в своем телеграм-канале сообщил, что речь идет о баллистической ракете "Палестина-2".

По его словам, операция прошла успешно, ракета достигла своей цели. Со своей стороны Израиль отказался комментировать данную атаку.