Трамп согласился выступить в парламенте Израиля

Фото: ТАСС/AP/Christopher Furlong

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял приглашение Израиля выступить в Кнессете – израильском парламенте – после достижения мирных договоренностей в секторе Газа. Слова американского лидера приводит журналист портала Axios Барак Равид.

"Они хотят, чтобы я выступил с речью в Кнессете, и я обязательно это сделаю, если они этого хотят", – заявил Трамп.

Он назвал достижение сделки великим моментом как для Израиля, так и для всего мира. Трамп также сообщил, что провел отличный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Он (Нетаньяху. – Прим. ред.) так счастлив. И он имеет на это право. Это великое достижение. Весь мир объединился, чтобы достичь этой договоренности, включая страны, которые были врагами", – подчеркнул Трамп.

Израиль и палестинское движение ХАМАС подписали первые договоренности в рамках мирного плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. В ходе первой фазы ХАМАС освободит всех заложников в ближайшее время, а Израиль выведет свои войска на согласованную линию.

Трамп считает, что достигнутые договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС приведут к миру не только в секторе Газа, но и на всем Ближнем Востоке. Обмен заложниками в рамках мирной сделки может начаться уже в понедельник, 13 октября.