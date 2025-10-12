Делегация ХАМАС отказалась от участия в подписании соглашения по Газе в Египте

Фото: ТАСС/АР/Jehad Alshrafi

Делегация ХАМАС отказалась от участия в подписании соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил лидер палестинского радикального движения Хоссам Бадран в интервью AFP.

Он указал, что ХАМАС представят на мероприятии посредники из Египта и Катара. Кроме того, Бадран назвал абсурдной идею об "изгнании" представителей движения из Газы в рамках мирного плана американского лидера Дональда Трампа. По его словам, занимаемая ими территория является их родиной.

Помимо этого, лидер ХАМАС назвал второй этап переговоров о прекращении огня в Газе более трудным, чем первый. Он уточнил, что тогда нужно будет проводить много длительных обсуждений.

Израиль и ХАМАС заключили первые договоренности в рамках мирного плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке в ночь на 9 октября.

В рамках сделки ХАМАС должен освободить всех заложников, а Израиль – вывести свои войска на согласованную линию. Трамп отметил, что эти договоренности позволят достичь мира не только в секторе Газа, но и на территории всего Ближнего Востока.

13 октября в Шарм-эш-Шейхе пройдет "саммит мира", который состоится по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. К участию приглашены лидеры более чем 20 стран.

