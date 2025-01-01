Незаконной вырубки новогодних деревьев не обнаружено в Москве

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В ходе экологической акции "Операция "Ель" в Москве не было обнаружено фактов незаконной вырубки хвойных деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент природопользования и охраны окружающей среды.

С 16 по 31 декабря департамент проводил усиленные патрулирования для предотвращения незаконной вырубки деревьев. В этом году, как и в прошлом, случаев незаконной вырубки и повреждения деревьев на особо охраняемых природных территориях зафиксировано не было, отметило ведомство.

Сотрудники инспекции осуществляли пешие проверки, в том числе и в вечернее время суток. Кроме того, в процессе патрулирования применялась специализированная техника.

"Это стало возможным благодаря профилактической работе специалистов департамента природопользования. Всего было проведено более 300 проверок по пресечению незаконной вырубки хвойных деревьев – елей, пихт и сосен", – добавила пресс-служба.

Между тем в Москве установили около 1 тысячи новогодних елей. Кроме того, праздничная подсветка и световые конструкции в городе работают круглосуточно, а также служат дополнительным источником освещения. Все новогодние ели декорированы, одни из самых больших елей высотой около 25 метров установили на Лубянской площади и Поклонной горе. У главного входа в Парк Горького находится самая высокая искусственная ель высотой более 30 метров.