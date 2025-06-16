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16 июня, 06:26

Общество

До 25 градусов тепла и дождь прогнозируются в Москве 16 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

От 23 до 25 градусов тепла прогнозируется в Москве в понедельник, 16 июня, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается переменная облачность, местами – кратковременный дождь. В Подмосковье – от 21 до 26 градусов тепла, местами тоже ожидаются осадки.

Ветер – северо-западный с порывами от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Прошедшие в выходные дожди значительно снизили класс пожарной опасности в столичном регионе. В начале июня в Москве и Подмосковье действовала высокая пожароопасность четвертого класса.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что на Солнце была зафиксирована самая крупная вспышка, произошедшая с начала июня. Если выброс солнечного вещества подтвердится, то вероятность прямого удара плазмой по Земле оценивается как достаточно высокая.

Сильный дождь прошел в районе Ярославского шоссе

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