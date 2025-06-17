Москвичам рекомендовали пересесть на метро из-за сильного дождя

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал жителям и гостям Москвы пользоваться метро из-за дождя. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канал.

По данным ЦОДД, в настоящее время трафик на столичных дорогах оценивается в 5 баллов. Интенсивное движение отмечается на внешней стороне ТТК от Шмитовского проезда до Гагаринского тоннеля, внутренней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, на Волоколамском шоссе по направлению в центр в районе улицы Академика Курчатова.

Кроме того, локальные затруднения ожидаются на:

ТТК в районе улицы Сущевский Вал в оба направления;

внешней стороне Садового кольца от улицы Земляной Вал до Оружейного переулка;

Ленинградском шоссе по направлению в область.

На движение могут повлиять погодные условия, а также дорожные работы и мелкие ДТП.

В свою очередь, Гидрометцентр РФ сообщил, что из-за грозы в столице объявлен желтый уровень опасности, который будет действовать до 13:00 18 июня. Аналогичное предупреждение действует в Подмосковье до 21:00 17 июня.

Кроме того, в Москве водителей призвали быть аккуратными за рулем из-за грозы, соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть особенно внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, не отвлекаться на телефон.

Граждан попросили не ездить на мототранспорте, велосипедах и средствах индивидуальной мобильности. Пешеходам посоветовали быть внимательными и не закрывать обзор зонтами.

В связи с плохой погодой ситуацию на улицах Москвы контролируют бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток". Горожане могут сообщить об обнаружении временных скоплений воды около дома в управу района или в префектуру округа, а также в единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53 и на портал "Наш город". В ГБУ "Гормост" (+7 (495) 632-58-46) – в подземных переходах, а в ГУП "Мосводосток" (+7 (495) 657-87-03) – на дорогах и в дворовых проездах.

Кроме того, сообщение можно оставить в аккаунте ГУП "Мосводосток" в соцсети в социальной сети "ВКонтакте".