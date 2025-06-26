До 20 градусов тепла и кратковременный дождь ожидаются в Москве 26 июня

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

От 18 до 20 градусов тепла прогнозируется в Москве в четверг, 26 июня, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами – кратковременный дождь. В Подмосковье воздух прогреется до 15–20 градусов.

Ветер будет северо-западным с порывами от 7 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что 26 июня в Москве ожидается барическая "ухабина". Атмосферное давление понизится до 733 миллиметров ртутного столба, что на 14 единиц ниже нормы.

Также синоптики спрогнозировали прохладную и дождливую погоду в Москве с 27 по 29 июня. В пятницу тоже ожидается аномально низкое атмосферное давление – 734 миллиметра ртутного столба.