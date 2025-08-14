Бывший депутат Госдумы Бальбек объявлен в розыск

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Бывший депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек объявлен в розыск по статье УК России, передает "Газета.ру" со ссылкой на управление МВД по республике.

Правоохранители призвали граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить в дежурную часть по телефону 8 (3652) 773-110 или 102. Конфиденциальность гарантируется, заверили в ведомстве.

Как писали СМИ, бывшего парламентария заподозрили в мошенничестве. По неподтвержденной информации, он может находиться в Турции.

Бальбек был депутатом ГД VII созыва с октября 2016 года по октябрь 2021 года. До этого, с мая 2014-го по сентябрь 2016-го, он работал зампредом Совета министров Крыма.

Ранее МВД объявило в розыск по уголовной статье экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Информации, по какой именно статье разыскивался бывший чиновник, не было.