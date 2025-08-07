МВД объявило в розыск экс-губернатора Челябинской области Дубровского

Фото: ТАСС/URA.RU/Екатерина Сычкова

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявлен в розыск по уголовной статье, это следует из базы розыска МВД РФ.

Экс-чиновник разыскивается по статье УК.

Дубровский был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области указом президента в 2014 году. 14 сентября он был избран губернатором региона, а в марте 2019 года подал в отставку.

В феврале этого года полиция задержала сына экс-губернатора региона – Александра Дубровского. На тот момент детали уголовного дела и положение задержанного не разглашались.

Дубровский, по информации из сервиса проверки контрагентов, был основателем ООО "Галерея камня", которое прекратило свою деятельность в 2024 году. Компания занималась оптовой торговлей.

Кроме того, он был учредителем ООО "Энергостройкомплект" и ООО "Песчано-гравийный карьер", а также владел ООО "Бобровский кварцитовый карьер". Помимо этого, сын экс-главы региона учредил ООО "Кварц-Т".