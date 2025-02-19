ТАСС: полиция задержала сына челябинского экс-губернатора Дубровского

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Челябинске полиция задержала Александра Дубровского, сына экс-губернатора региона Бориса Дубровского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В настоящий момент детали уголовного дела и положение задержанного остаются неизвестными.

Дубровский, по информации из сервиса проверки контрагентов, был основателем ООО "Галерея камня", которое прекратило свою деятельность в 2024 году. Компания занималась оптовой торговлей.

Кроме того, Дубровский был учредителем ООО "Энергостройкомплект", сдающего в аренду собственное недвижимое имущество, и ООО "Песчано-гравийный карьер", разрабатывающего гравийные и песчаные карьеры. Еще одним предприятием, которым владел Дубровский, было ООО "Бобровский кварцитовый карьер", также занимавшееся разработкой гравийных и песчаных карьеров.

Помимо этого, сын экс-главы региона учредил ООО "Кварц-Т". Компания занималась геолого-разведочными, геофизическими и геохимическими работами в области изучения недр. Дубровский является основателем компании "Челябстройкомплект" (строительство жилых и нежилых зданий), однако в отношении этой компании было принято решение об исключении из Единого государственного реестра юридических лиц.

Среди действующих компаний, где Дубровский значится учредителем, – ООО "Станичная" (управление жилым фондом), ООО "Галерея дизайна" (оказание дополнительных услуг для бизнеса) и ООО "Магнитогорская строительная компания" (строительство жилых и нежилых зданий).

Его отец был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области указом президента в 2014 году. 14 сентября он был избран губернатором региона, а в марте 2019 года подал в отставку.

Ранее суд Дербента арестовал сына экс-главы Табасаранского района Дагестана Сандро Шихмагомедова за нападение на сотрудника полиции, произошедшее 9 февраля. Тогда трое местных жителей напали на сотрудника полиции и, повалив на землю, стали наносить удары руками и ногами по различным частям тела. Один из подозреваемых завладел табельным оружием полицейского, после чего выстрелил в него не менее восьми раз. Подозреваемый взят под стражу на два месяца – до 9 апреля.