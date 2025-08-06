ФСБ установила причастность экс-секретаря Дагестана к хищению "Дагнефтепродукта"

Фото: телеграм-канал "Магомед-Султан Магомедов"

Установлена причастность бывшего государственного секретаря Дагестана Магомеда-Султан Магомедова к хищению предприятия "Дагнефтепродукт". Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.

Отмечается, что оно считается крупнейшим нефтеперевалочным комплексом на Северном Кавказе.

По информации следствия, Магомедов незаконно перевел предприятие в республиканскую собственность в 2001–2005 годах за счет административных средств, после чего продал подконтрольным ему лицам по заниженной стоимости.

По иску Генпрокуратуры ранее похищенный "Дагнефтепродукт" и построенный на его базе нефтеперерабатывающий завод ООО "Дагнотех" были возвращены государству. Общая стоимость предприятий составила более 100 миллиардов рублей.

В ФСБ заявили, что на территории Дагестана и Москвы сотрудники спецслужб провели 70 обысков. В результате были изъяты предметы и документы, которые имеют отношение к делу, а также предметы роскоши и деньги, приобретенные мошенническим путем, стоимостью более 3 миллиардов рублей.

Магомедов отстранен от должности государственного секретаря из-за утраты доверия указом главы республики. Кроме того, против него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 ("Мошенничество") и части 4 статьи 174.1 ("Легализация денежных средств, полученных преступным путем") УК РФ. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что чиновники Минобразования Ингушетии подозреваются в мошенничестве на 10,7 миллиона рублей. Уточнялось, что в 2021–2022 годах они занимались хищением средств, которые государство выделяло на компенсации педагогам, подготовку и проведение ЕГЭ.

Чтобы скрыть преступление, чиновники подделывали договоры и акты выполненных работ. Против подозреваемых возбуждено уголовное дело.