ТАСС: вице-губернатор Брянской области Симоненко задержан за злоупотребление полномочиями

Фото: bryanskobl.ru

Сотрудники МВД и ФСБ задержали вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонных сооружений, заявили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в ближайшее время замгубернатора доставят в Москву, где изберут меру пресечения.

"Следствие считает, что Симоненко с сообщниками использовал свои должностные полномочия вопреки интересам службы и РФ, похитив не менее 818,8 миллиона рублей при строительстве фортификационных сооружений, которые не были должным образом возведены", – указали в правоохранительных органах.

Там уточнили, что в условиях проведения спецоперации действия вице-губернатора ухудшили обороноспособность границ России и защиту населения.

Ранее в доме и на рабочем месте Симоненко прошли обыски. На тот момент у него не было никакого процессуального статуса.

До этого суд в Москве арестовал на 1 месяц 30 суток зампреда правительства Новгородской области Станислава Шульцева. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. При этом судья отказался удовлетворять ходатайство стороны защиты об избрании другой меры пресечения.