Экс-замглавы Генштаба ВС РФ Арсланов осужден на 17 лет за взятку и мошенничество

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

235-й гарнизонный суд Москвы приговорил бывшего замглавы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова к 17 годам лишения свободы по делу о взяточничестве и мошенничестве. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на судебную инстанцию.

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме того, генерал-полковнику назначен штраф более чем в 24 миллиона рублей и он лишен воинского звания.

Суд вынес приговор и подельникам Арсланова: полковнику Павлу Кутахову назначено 7 лет колонии общего режима, военному пенсионеру Игорю Яковлеву – 6 лет. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Как следует из обвинения, Арсланов и его сообщники, используя служебное положение, похитили 1,6 миллиарда рублей из федерального бюджета. Более того, Арсланова обвинили в получении взятки в размере 12 миллионов рублей от гендиректора АО "Ярославский радиозавод" Сергея Якушева. Деньги передавались ему за привлечение предприятия к поставке радиостанций для ВС РФ и дальнейшие выгодные контракты.

Замглавы Генштаба не признавал свою причастность к преступлениям. Более того, он заявлял, что уголовное дело против него является попыткой дискредитировать руководство ВС РФ.