Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

16:55

Арсланов назвал дело против него попыткой дискредитировать руководство ВС РФ в его лице

происшествия суды

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковник Халил Арсланов, обвиняемый в хищении более 6,5 миллиарда рублей, назвал дело против него попыткой дискредитировать руководство ВС РФ в его лице. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Меня обманным путем пригласили на беседу к следователю без адвоката. Все это спровоцировано во имя дискредитации меня, моей деятельности и лично в моем лице высшего руководства Вооруженных сил", – заявил Арсланов.

Ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

В декабре 2019 года суд в Москве принял решение арестовать имущество Арсланова. В правоохранительных органах уточнили, что данное решение выступает обеспечительной мерой по уголовному делу о мошенничестве.

Ранее Халилу Арсланову предъявили обвинение по делу о мошенничестве в крупном размере. Следователи указывают на причастность подозреваемого к эпизодам хищения 191 миллиона 437 тысяч 536 рублей и порядка 6,5 миллиарда рублей.

По данным СМИ, по этому делу также проходят экс-глава АО "Воентелеком" Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов.

Фигурантами дела также выступают начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления Вооруженных сил РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи Вооруженных сил РФ Александр Оглоблин. Все они признались в содеянном и дали показания на Арсланова.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика