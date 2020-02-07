Арсланов назвал дело против него попыткой дискредитировать руководство ВС РФ в его лице

16:55
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковник Халил Арсланов, обвиняемый в хищении более 6,5 миллиарда рублей, назвал дело против него попыткой дискредитировать руководство ВС РФ в его лице. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Меня обманным путем пригласили на беседу к следователю без адвоката. Все это спровоцировано во имя дискредитации меня, моей деятельности и лично в моем лице высшего руководства Вооруженных сил", – заявил Арсланов.
Ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
В декабре 2019 года суд в Москве принял решение арестовать имущество Арсланова. В правоохранительных органах уточнили, что данное решение выступает обеспечительной мерой по уголовному делу о мошенничестве.
Ранее Халилу Арсланову предъявили обвинение по делу о мошенничестве в крупном размере. Следователи указывают на причастность подозреваемого к эпизодам хищения 191 миллиона 437 тысяч 536 рублей и порядка 6,5 миллиарда рублей.
По данным СМИ, по этому делу также проходят экс-глава АО "Воентелеком" Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов.
Фигурантами дела также выступают начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления Вооруженных сил РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи Вооруженных сил РФ Александр Оглоблин. Все они признались в содеянном и дали показания на Арсланова.
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