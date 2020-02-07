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Происшествия

17:17

Следователь обвинил генерала Арсланова в давлении на свидетеля

происшествия суды

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Халил Арсланов давил на одного из подчиненных генерала, чтобы тот не давал показания против него, заявил следователь во время заседания в 235-м гарнизонном военном суде.

"Арсланов через доверенных лиц побуждал (Александра) Оглоблина не давать показания, изобличающие его, он угрожал физическим воздействием", – цитирует следователя РИА Новости.

Следственный комитет вменяет начальнику Главного управления связи ВС РФ Арсланову хищения на 6,7 миллиарда рублей.

По этому делу также проходят экс-глава АО "Воентелеком" Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий, советник Дмитрий Семилетов и начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов.

Арсланов виновным себя не признает. Он назвал дело против него попыткой дискредитировать руководство ВС РФ в его лице.

Генерал-майор Александр Оглоблин служит под началом Арсланова – он начальник 1-го управления в указанном главке.

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