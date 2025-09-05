Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 19:17

Политика

Журналистка "Дождя" Котрикадзе объявлена в розыск

Фото: телеграм-канал "Котрикадзе иностранных дел" (Екатерина Котрикадзе признана иноагентом в РФ)

МВД РФ объявило в розыск журналистку телеканала "Дождь" (признан иноагентом, нежелательной организацией, запрещен в России) Екатерину Котрикадзе (признана иноагентом в РФ). Информация об этом появилась в базе ведомства.

В карточке представителя СМИ указано, что она разыскивается по уголовной статье. Однако, по какой именно, ведомство не уточнило.

Ранее в базе розыска также оказалась коллега Котрикадзе Валерия Ратникова (признана иноагентом в России).

В июне против них обеих, а также против главного редактора телеканала Тихона Дзядко (все признаны иноагентами в России) возбудили уголовные дела.

Их подозревают в преступлениях по статьям о распространении заведомо ложной информации о ВС России и уклонении от исполнения обязанностей иностранных агентов.

Следователи предположили, что Дзядко, Котрикадзе и Ратникова опубликовали в соцсетях сообщения с ложными сведениями о действиях российской армии против мирного населения Украины.

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика