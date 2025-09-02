Дело журналистки Юлии Таратуты направили в суд

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин (Юлия Таратута признана в РФ иноагентом)

Уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента, которое было возбуждено в отношении 47-летней журналистки Юлии Таратуты (признана в РФ иноагентом), направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что утвердили обвинительное заключение в отношении Таратуты.

Прокуратура инициировала уголовное преследование журналистки в начале этого года. По данным ведомства, Таратута дважды была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

С января прошлого года по январь этого года она, находясь за пределами России, не представила в уполномоченный орган обязательные сведения в соответствии с российским законом об иностранных агентах.

В связи с этим в отношении журналистки было возбуждено уголовное дело. В апреле 2025 года МВД объявило Таратуту в розыск.

