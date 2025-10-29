Елена Булукова назначена гендиректором МХАТ имени Горького

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Культурный деятель Елена Булукова стала новым гендиректором МХАТ имени Максима Горького. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта России.

Булукова с 2021 года руководила Центральным театром кукол имени С. В. Образцова. Также она является лауреатом премии правительства в области культуры и мастером продюсерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС).

На новой должности Булукова сменила Владимира Кехмана, который возглавлял МХАТ имени Максима Горького с осени 2021 года. Покинул свой пост он в сентябре этого года.

В июле у Кехмана проводился обыск. По данным СМИ, следственные мероприятия осуществлялись в рамках уголовного дела о присвоении и растрате средств при реконструкции сцены театра. Кехману предъявили обвинение. Он был отпущен под подписку о невыезде.

