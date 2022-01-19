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Общество

11:44

В Подмосковье продлили срок действия удаленного режима работы до 25 февраля

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Власти Московской области продлили требование о переводе 30% сотрудников на удаленный режим работы до 25 февраля в связи с распространением штамма коронавируса "Омикрон". Об этом сообщается на сайте областного правительства.

"В регионе до 25 февраля 2022 года сохраняется обязанность работодателей перевести на удаленную работу 30% численности работников без учета привитых и переболевших", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такая мера должна облегчить нагрузку на систему здравоохранения и воспрепятствовать дальнейшему распространению нового штамма. В правительстве подчеркнули, что работодатели должны минимизировать личное присутствие сотрудников на рабочих местах.

Кроме того, правительство Московской области обязало организации перевести на дистанционный формат работы всех сотрудников старше 60 лет, а также лиц, имеющих хронические заболевания.

"При этом гражданам старше 60 лет и с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать домашний режим", – указано в материале.

Накануне Сергей Собянин объявил о продлении до 1 апреля сроков действия домашнего и удаленного режимов в Москве. Он предупредил, что жителям столицы предстоит пережить несколько сложных недель. При этом он напомнил, что Москва справилась с предыдущими волнами пандемии.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге наблюдается доминирование "Омикрон"-штамма коронавируса. Она отметила, что рост заболеваемости коронавирусом замечен в 67 регионах РФ.

"Москва и мир": "Омикрон" в столице и коронавирусные рекорды

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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