В России выявили 33 899 случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
За последние сутки в России подтвердили 33 899 случаев коронавируса. В 5 376 (15,9%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб.
На Москву пришлось 8 795 случаев COVID-19, на Санкт-Петербург – 4 382, на Московскую область – 2 626, на Нижегородскую область – 881, на Краснодарский край – 730, на Свердловскую область – 628, на Ставропольский край – 621, на Ростовскую область – 560, на Пермский край – 478, на Самарскую область – 477, на Якутию – 448, на Воронежскую область – 425.
С начала пандемии в России зарегистрировано 10 899 411 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, на Чукотке и в Забайкальском крае.
За последние сутки от последствий коронавируса умерли 698 человек, за весь период пандемии скончались 323 376. За минувшие 24 часа выздоровели 22 920 человек, за все время – 9 925 855.
Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что в России не планируют вводить новые законодательные ограничения из-за коронавируса. По его словам, ситуация с COVID-19 в стране управляемая.
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