Власти Свердловской области отменят QR-коды для посещения общественных мест

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сократил число учреждений, для посещения которых необходим QR-код. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Оперативный штаб региона.
Соответствующий документ вступит в силу с 20 января. QR-коды сохранятся для входа в государственные органы и органы местного самоуправления, госучреждения региона и муниципальные учреждения, осуществляющие материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности органов власти, а также на базы и в дома отдыха и санатории.
Помимо этого, государственным и муниципальным учреждениям региона предписано перевести на удаленную работу 30% работников, за исключением медицинских и образовательных организаций, пожарно-технических учреждений и организаций соцобслуживания.
Также в регионе нельзя проводить зрелищно-развлекательные мероприятия с очным присутствием граждан при оказании услуг общепита, концерты вне специально предназначенных для этого мест. С 27 января ресторанам и кафе будет запрещено работать по ночам.
За последние сутки в России подтвердили 33 899 случаев коронавируса. С начала пандемии в России зарегистрировано 10 899 411 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, на Чукотке и в Забайкальском крае.
Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что в России не планируют вводить новые законодательные ограничения из-за коронавируса. По его словам, ситуация с COVID-19 в стране управляемая.
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