Минздрав Египта разъяснил новые правила въезда в страну

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Фото: depositphotos/Kokhanchikov
С 22 января в Египте вступают в силу новые правила въезда: при отсутствии сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус въезжающим грозит карантин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее распоряжение Минздрава страны.
По прибытии в Египет пассажирам потребуется предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19, причем с момента введения последней дозы должно пройти не меньше двух полных недель.
В стране признают российский "Спутник V". Также подойдет полученный не позже чем за 72 часа отрицательный результат одного из трех тестов: ПЦР-теста, экспресс-теста или так называемого ID NOW. Данные требования не распространяются на детей младше 12 лет.
Если указанные документы не соответствуют принятым в Египте правилам, то туристу придется пройти тестирование на COVID-19 в аэропорту. Если результат окажется положительным, то человек будет вынужден вернуться в страну вылета. При этом в курортных городах, в частности в Шарм-эш-Шейхе, Хургаде и Луксоре, данное требование мягче: при обнаружении у человека коронавируса он может остаться в своем отеле на карантин, который заканчивается спустя пять дней в случае отрицательного теста на коронавирус.
Ранее Израиль отменил требование о трехдневном карантине и повторном ПЦР-тесте для туристов, вакцинированных "Спутником V". Этап обязательной самоизоляции для туристов, привитых российской вакциной, теперь заканчивается при получении положительного результата серологического и отрицательного результата ПЦР-теста, сделанных в аэропорту прилета, и не может превышать сутки.
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