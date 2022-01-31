Финляндия смягчит ограничения по коронавирусу с 1 февраля

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин объявила, что с 1 февраля в стране начнут смягчать коронавирусные ограничения. Об этом сообщает "Интерфакс".

"В частности, с начала февраля прекратится введенный в конце года пограничный контроль для прибывающих в Финляндию из стран Шенгенской зоны", – отметила в своем заявлении политик.

Внутренний пограничный контроль действовал в стране с весны 2020 года по лето 2021 года. В декабре 2021 года он был снова введен на фоне распространения "Омикрон"-штамма коронавируса.

Также в стране действует требование предъявлять на границе сертификат о вакцинации или болезни вместе с отрицательным результатом теста на коронавирус. С 1 февраля можно будет воспользоваться одним из документов.

Кроме того, в начале месяца продлят работу ресторанов до 21:00. Сейчас заведения обязаны закрываться в 18:00. Бары и питейные заведения по-прежнему должны будут прекращать работу к данному времени.

Ранее сообщалось, что Бельгия 28 января смягчила антиковидные ограничения. Для жителей снова открыли казино, центры бильярда, боулинга. Рестораны и кафе теперь работают на час дольше.

