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Общество

04:24

В России отменили изоляцию для контактировавших с зараженными коронавирусом

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ю. Иванко

В России вступили в силу новые правила Роспотребнадзора о карантине. Таким образом, с 6 февраля отменяется изоляция для граждан, которые контактировали с больным COVID-19.

Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой накануне было опубликовано на интернет-портале правовой информации.

В документе указывается, что пункт, предписывающий лицам, контактировавшим с зараженным коронавирусом, находиться на карантине в течение семи дней, утратил силу.

Кроме того, с 6 февраля вступают в силу новые правила выписки пациентов с COVID-19. Если лечение составляло семь и более дней, то для выписки не нужен отрицательный ПЦР-тест. Если же срок лечения был менее недели, то отрицательный тест для выписки обязателен.

Решение Роспотребнадзора об отмене карантина для людей, контактировавших с больными COVID-19, касается и тех, кто ушел на самоизоляцию недавно. Об этом ранее сообщили в Оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Соответствующие больничные листы будут автоматически закрыты 7 февраля, после чего в электронном виде направятся работодателям. Очно посещать поликлинику, чтобы закрыть больничный и выйти с карантина, не потребуется.

Ранее сообщалось, что в Москве отменили применение карантина по коронавирусу в классах школ и группах детских садов. Очные занятия в детских образовательных учреждениях возобновятся 7 или 8 февраля по решению администрации.

Действующий карантин может быть продлен по инициативе родителей класса или группы. В таком случае он будет установлен до предписанного ранее срока. В дальнейшем класс или группа могут быть переведены на карантин по решению школы. Поводом для такой меры может стать отсутствие 20% и более детей по болезни.

Роспотребнадзор отменил изоляцию для тех, кто контактировал с больными COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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