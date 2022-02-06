В России отменили изоляцию для контактировавших с зараженными коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ю. Иванко
В России вступили в силу новые правила Роспотребнадзора о карантине. Таким образом, с 6 февраля отменяется изоляция для граждан, которые контактировали с больным COVID-19.
Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой накануне было опубликовано на интернет-портале правовой информации.
В документе указывается, что пункт, предписывающий лицам, контактировавшим с зараженным коронавирусом, находиться на карантине в течение семи дней, утратил силу.
Кроме того, с 6 февраля вступают в силу новые правила выписки пациентов с COVID-19. Если лечение составляло семь и более дней, то для выписки не нужен отрицательный ПЦР-тест. Если же срок лечения был менее недели, то отрицательный тест для выписки обязателен.
Решение Роспотребнадзора об отмене карантина для людей, контактировавших с больными COVID-19, касается и тех, кто ушел на самоизоляцию недавно. Об этом ранее сообщили в Оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Соответствующие больничные листы будут автоматически закрыты 7 февраля, после чего в электронном виде направятся работодателям. Очно посещать поликлинику, чтобы закрыть больничный и выйти с карантина, не потребуется.
Ранее сообщалось, что в Москве отменили применение карантина по коронавирусу в классах школ и группах детских садов. Очные занятия в детских образовательных учреждениях возобновятся 7 или 8 февраля по решению администрации.
Действующий карантин может быть продлен по инициативе родителей класса или группы. В таком случае он будет установлен до предписанного ранее срока. В дальнейшем класс или группа могут быть переведены на карантин по решению школы. Поводом для такой меры может стать отсутствие 20% и более детей по болезни.
Роспотребнадзор отменил изоляцию для тех, кто контактировал с больными COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: