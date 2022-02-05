В Роспотребнадзоре заявили о схожести эпидпроцесса при "Омикроне" с ОРВИ и гриппом

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Эпидемический процесс при штамме коронавируса "Омикрон" похож на сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом в беседе с РИА Новости заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Результаты наших наблюдений и проведенного исследования свидетельствуют об изменившемся характере эпидемического процесса в связи с вариантом "Омикрон", стремительном росте числа заболевших, умеренной тяжести течения болезни и высокой распространенности возбудителя в популяции среди здоровых лиц", – сказал он.

По его словам, перечисленные им особенности также характерны для острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Это, утверждает Горелов, позволяет отказаться от карантина для контактных лиц, поскольку он бессмыслен при учете распространенности "Омикрона", и сосредоточиться на лечении действительно заболевших COVID-19.

Ранее Роспотребнадзор отменил карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19. Раньше он длился семь дней.

Кроме того, инфицированным теперь не потребуется сдавать ПЦР-тест по выздоровлении, если болезнь длится дольше семи дней. Для тех же, кто болел меньше семи дней, чтобы выйти с самоизоляции, тестирование остается обязательным.

