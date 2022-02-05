Действующий карантин для контактных лиц будет отменен – Оперштаб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Решение Роспотребнадзора об отмене карантина для людей, контактировавших с больными COVID-19, касается и тех из них, кто ушел на самоизоляцию недавно. Об этом сообщил Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"Данное постановление (Роспотребнадзора. – Прим. ред.) распространяется в том числе на тех, кому предписание Роспотребнадзора о соблюдении самоизоляции было выдано ранее", – говорится в сообщении.
Уточняется, что соответствующие больничные листы будут автоматически закрыты 7 февраля, после чего в электронном виде направятся работодателям. Очно посещать поликлинику, чтобы закрыть больничный и выйти с карантина, не потребуется.
Ранее Роспотребнадзор отменил карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19. Раньше он длился семь дней. Решение ведомства вступает в силу с 6 февраля.
Кроме того, инфицированным теперь не потребуется сдавать ПЦР-тест по выздоровлении, если болезнь длится дольше семи дней. Для тех же, кто болел меньше семи дней, чтобы выйти с самоизоляции, тестирование остается обязательным.
Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19
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