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Общество

19:34

Действующий карантин для контактных лиц будет отменен – Оперштаб

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Решение Роспотребнадзора об отмене карантина для людей, контактировавших с больными COVID-19, касается и тех из них, кто ушел на самоизоляцию недавно. Об этом сообщил Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Данное постановление (Роспотребнадзора. – Прим. ред.) распространяется в том числе на тех, кому предписание Роспотребнадзора о соблюдении самоизоляции было выдано ранее", – говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующие больничные листы будут автоматически закрыты 7 февраля, после чего в электронном виде направятся работодателям. Очно посещать поликлинику, чтобы закрыть больничный и выйти с карантина, не потребуется.

Ранее Роспотребнадзор отменил карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19. Раньше он длился семь дней. Решение ведомства вступает в силу с 6 февраля.

Кроме того, инфицированным теперь не потребуется сдавать ПЦР-тест по выздоровлении, если болезнь длится дольше семи дней. Для тех же, кто болел меньше семи дней, чтобы выйти с самоизоляции, тестирование остается обязательным.

Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19

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