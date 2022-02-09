В Центре имени Гамалеи предрекли отказ от всех коронавирусных ограничений в РФ

Фото: depositphotos/SYCprod

Главный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предрек отказ от всех коронавирусных ограничений, сообщает News.ru.

По мнению эксперта, власти РФ, возможно, отменят все COVID-меры, в частности QR-коды, если сочтут их бесполезными для стимулирования вакцинации от коронавируса.

Альтштейн напомнил, что западные страны собираются полностью снять все ограничения 31 марта.

"Наверное, и мы так же сделаем. Главная задача QR-кодов заключалась в том, чтобы людей стимулировать вакцинироваться. Если власть решит, что это не получилось, то все отменят", – заявил специалист.

По словам главного сотрудника Центра имени Гамалеи, эпидемия коронавируса прекратится в ближайшее время сама по себе, "природными механизмами".

"Чем меньше мы вакцинируем, чем меньше мы проводим клинические мероприятия, тем больше у нас умрет людей. Если людей немного – не вакцинируйтесь, не соблюдайте масочный режим", – сказал специалист.

Он отметил, что люди будут при этом умирать, но, по-видимому, многие об этом не думают. И, соответственно, QR-коды не нужны, если не думать о жизнях людей, уверен Альтштейн.

Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил, что маски перестанут быть элементом гардероба после летнего сезона. Эксперт при этом отметил, что ношение масок на улице является бессмысленным.

