В Центре имени Гамалеи предрекли отказ от всех коронавирусных ограничений в РФ

Фото: depositphotos/SYCprod
Главный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предрек отказ от всех коронавирусных ограничений, сообщает News.ru.
По мнению эксперта, власти РФ, возможно, отменят все COVID-меры, в частности QR-коды, если сочтут их бесполезными для стимулирования вакцинации от коронавируса.
Альтштейн напомнил, что западные страны собираются полностью снять все ограничения 31 марта.
"Наверное, и мы так же сделаем. Главная задача QR-кодов заключалась в том, чтобы людей стимулировать вакцинироваться. Если власть решит, что это не получилось, то все отменят", – заявил специалист.
По словам главного сотрудника Центра имени Гамалеи, эпидемия коронавируса прекратится в ближайшее время сама по себе, "природными механизмами".
"Чем меньше мы вакцинируем, чем меньше мы проводим клинические мероприятия, тем больше у нас умрет людей. Если людей немного – не вакцинируйтесь, не соблюдайте масочный режим", – сказал специалист.
Он отметил, что люди будут при этом умирать, но, по-видимому, многие об этом не думают. И, соответственно, QR-коды не нужны, если не думать о жизнях людей, уверен Альтштейн.
Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил, что маски перестанут быть элементом гардероба после летнего сезона. Эксперт при этом отметил, что ношение масок на улице является бессмысленным.
Россияне с 21 февраля смогут получить QR-код по результатам теста на антитела
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: