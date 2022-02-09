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общество

9 февраля, 18:17

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Россиянам объяснили, как получить QR-код по антителам

Подтверждение защиты. Кто и как сможет получить QR-код по антителам
обществомедицинаэксклюзив

В России с 21 февраля появится возможность оформить QR-код по наличию антител. Это позволит получить ковид-сертификат тем, кто официально не болел коронавирусной инфекцией. Рассказываем, какое количество антител для этого понадобится и сколько будет действовать такой QR-код.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кто сможет получить QR-код?

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в середине января 2022 года объясняла, что ковид-сертификаты по уровню антител станут доступны тем, кто переболел "неофициально". К примеру, получил положительный тест, но к врачу обращаться не стал или перенес заболевание бессимптомно. По данным Роспотребнадзора, в России таких людей может быть до 300 тысяч.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Москвой 24 отметил, что теперь QR-код по антителам смогут получить граждане, которые вакцинировались за рубежом. Сейчас привитым иностранным препаратом для получения ковид-сертификата в России нужно иммунизироваться отечественными вакцинами, сказал эксперт.

Сколько будет действовать QR-код по антителам?

Ковид-сертификат по положительному тесту на антитела будет действовать шесть месяцев, сообщили в Минздраве.

Сертификат будет формироваться однократно при наличии на Едином портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления на портале госуслуг. Тест на антитела может быть проведен в любой лицензированной лаборатории. Срок действия сертификата в этом случае составит 6 месяцев с даты получения результатов теста.
пресс-служба Минздрава РФ

"Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен", – отметили в пресс-службе ведомства.

В Минздраве добавили, что россияне смогут оформить QR-код и при положительном ПЦР-тесте, который подтвержден тестом на антитела. Его результаты тоже появятся на портале госуслуг. При этом в такой ситуации ковид-сертификат будет действовать год с даты положительного ПЦР-теста, сказали в пресс-службе Минздрава.

С 21 февраля в QR-коде будет зашита информация о вакцинации от COVID-19, факте перенесенной инфекции или сведения о положительном тесте на антитела на портале госуслуг.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Как узнать, что лаборатория лицензирована?

Разрешение на тестирование уровня антител есть у государственных учреждений и практически всех крупных коммерческих лабораторий, рассказал Николай Крючков.

"Если человек не уверен, есть ли у организации лицензия, можно зайти на сайт и найти там эти документы. Кроме того, копия лицензии находится в самом учреждении в уголке потребителя. Узнать эту информацию нет никаких проблем", – отметил специалист.

Какое количество антител нужно, чтобы оформили QR-код?

Уровень антител для того, чтобы оформить ковид-сертификат, не установлен, объяснил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. Будет достаточно их наличия в организме, подчеркнул он.

Когда вместо QR-кода по антителам лучше вакцинироваться?

Важно помнить, что не каждый уровень антител способен защитить человека от коронавирусной инфекции, подчеркнул Николай Крючков. При определенных значениях иммунолог советует пройти вакцинацию или ревакцинацию.

С моей точки зрения, если говорить в контексте штамма "Омикрон", все значения ниже 1 000 Bau/мл я бы уже считал недостаточным уровнем антител для защиты от коронавируса.
Николай Крючков
иммунолог, кандидат медицинских наук

"Если уровень антител ниже 500 Bau/мл, точно необходимо идти вакцинироваться. Даже около 500 Bau/мл значительно понижает защиту от "Омикрона". В том числе по тяжелым течениям болезни", – предупреждает Крючков.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

При этом даже 350 Bau/мл уже абсолютно недостаточно для защиты от коронавируса, указывает собеседник Москвы 24. Кроме того, результат в 1 000 Bau/мл и больше у бессимптомно переболевших COVID-19 возможен, но маловероятен, добавил он.

"Важно помнить, что уровень антител после перенесенной болезни со временем снижается. Даже если человек сильно переболел, но прошло полгода, у него уже мало антител. За 3–4 месяца их концентрация снижается примерно в 10 раз. То есть после болезни могло быть 2 000 Bau/мл, а через 4 месяца – 200 Bau/мл", – объясняет Крючков.

Иммунолог напомнил, что в условиях распространения "Омикрона" очень важно вакцинироваться и вовремя ревакцинироваться. Повторную прививку по действующим правилам можно поставить минимум через полгода, резюмировал Крючков.

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