Россиянам объяснили, как получить QR-код по антителам

В России с 21 февраля появится возможность оформить QR-код по наличию антител. Это позволит получить ковид-сертификат тем, кто официально не болел коронавирусной инфекцией. Рассказываем, какое количество антител для этого понадобится и сколько будет действовать такой QR-код.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кто сможет получить QR-код?

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в середине января 2022 года объясняла, что ковид-сертификаты по уровню антител станут доступны тем, кто переболел "неофициально". К примеру, получил положительный тест, но к врачу обращаться не стал или перенес заболевание бессимптомно. По данным Роспотребнадзора, в России таких людей может быть до 300 тысяч.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Москвой 24 отметил, что теперь QR-код по антителам смогут получить граждане, которые вакцинировались за рубежом. Сейчас привитым иностранным препаратом для получения ковид-сертификата в России нужно иммунизироваться отечественными вакцинами, сказал эксперт.

Сколько будет действовать QR-код по антителам?

Ковид-сертификат по положительному тесту на антитела будет действовать шесть месяцев, сообщили в Минздраве.





пресс-служба Минздрава РФ Сертификат будет формироваться однократно при наличии на Едином портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления на портале госуслуг. Тест на антитела может быть проведен в любой лицензированной лаборатории. Срок действия сертификата в этом случае составит 6 месяцев с даты получения результатов теста.

"Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен", – отметили в пресс-службе ведомства.

В Минздраве добавили, что россияне смогут оформить QR-код и при положительном ПЦР-тесте, который подтвержден тестом на антитела. Его результаты тоже появятся на портале госуслуг. При этом в такой ситуации ковид-сертификат будет действовать год с даты положительного ПЦР-теста, сказали в пресс-службе Минздрава.

С 21 февраля в QR-коде будет зашита информация о вакцинации от COVID-19, факте перенесенной инфекции или сведения о положительном тесте на антитела на портале госуслуг.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Как узнать, что лаборатория лицензирована?

Разрешение на тестирование уровня антител есть у государственных учреждений и практически всех крупных коммерческих лабораторий, рассказал Николай Крючков.

"Если человек не уверен, есть ли у организации лицензия, можно зайти на сайт и найти там эти документы. Кроме того, копия лицензии находится в самом учреждении в уголке потребителя. Узнать эту информацию нет никаких проблем", – отметил специалист.

Какое количество антител нужно, чтобы оформили QR-код?

Уровень антител для того, чтобы оформить ковид-сертификат, не установлен, объяснил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. Будет достаточно их наличия в организме, подчеркнул он.

Когда вместо QR-кода по антителам лучше вакцинироваться?

Важно помнить, что не каждый уровень антител способен защитить человека от коронавирусной инфекции, подчеркнул Николай Крючков. При определенных значениях иммунолог советует пройти вакцинацию или ревакцинацию.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук С моей точки зрения, если говорить в контексте штамма "Омикрон", все значения ниже 1 000 Bau/мл я бы уже считал недостаточным уровнем антител для защиты от коронавируса.

"Если уровень антител ниже 500 Bau/мл, точно необходимо идти вакцинироваться. Даже около 500 Bau/мл значительно понижает защиту от "Омикрона". В том числе по тяжелым течениям болезни", – предупреждает Крючков.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

При этом даже 350 Bau/мл уже абсолютно недостаточно для защиты от коронавируса, указывает собеседник Москвы 24. Кроме того, результат в 1 000 Bau/мл и больше у бессимптомно переболевших COVID-19 возможен, но маловероятен, добавил он.

"Важно помнить, что уровень антител после перенесенной болезни со временем снижается. Даже если человек сильно переболел, но прошло полгода, у него уже мало антител. За 3–4 месяца их концентрация снижается примерно в 10 раз. То есть после болезни могло быть 2 000 Bau/мл, а через 4 месяца – 200 Bau/мл", – объясняет Крючков.

Иммунолог напомнил, что в условиях распространения "Омикрона" очень важно вакцинироваться и вовремя ревакцинироваться. Повторную прививку по действующим правилам можно поставить минимум через полгода, резюмировал Крючков.

