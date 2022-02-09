Эксперт рассказал, что до 15% повторных заражений COVID-19 возникают из-за "Омикрона"

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В России число повторных заражений коронавирусом увеличилось до 15% из-за распространения штамма "Омикрон", рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Об этом сообщает ТАСС.

"К сожалению, "Омикрон" оказался уникальным в этом плане. Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более 1%, а если быть точным – 0,7%, то в настоящий момент до 15% болеют повторно", – рассказал Горелов.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии Института вирусологии имени Ивановского НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Сергей Альховский спрогнозировал этапы дальнейшей эволюции COVID-19. По его словам, появление "Омикрон"-штамма коронавируса говорит о том, что COVID-19 движется в направлении повышения трансмиссивности и снижения патогенности.