В России за сутки госпитализировали 19 281 человека с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За последние сутки число госпитализаций пациентов с COVID-19 в России составило 19 281. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

От последствий COVID-19 скончались 722 пациента. Выздоровели 112 236 человек. Всего в стране выявили 203 949 новых случаев коронавируса.

В Москве – 18 541 случай, в Санкт-Петербурге – 22 070, в Московской области – 8 967, в Свердловской области – 5 796, в Нижегородской области – 4 682, в Самарской области – 3 601.

Всего с начала пандемии коронавирусную инфекцию перенесли 11 021 633 жителя России.

Ранее основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в России пришелся на прошлую неделю, на данный момент наблюдается спад. По его словам, в первую неделю февраля доля положительных ПЦР-тестов в 20 регионах страны составляла 24%, тогда как в последнюю неделю января этот показатель достигал 32%.

До этого микробиолог, академик РАН Виталий Зверев предположил, что пандемия коронавируса в России закончится, когда заболевание перенесут 80% населения. По его словам, и в этом случаев COVID-19 не исчезнет, однако он превратится в сезонное заболевание.

