В России за сутки госпитализировали 19 281 человека с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
За последние сутки число госпитализаций пациентов с COVID-19 в России составило 19 281. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом.
От последствий COVID-19 скончались 722 пациента. Выздоровели 112 236 человек. Всего в стране выявили 203 949 новых случаев коронавируса.
В Москве – 18 541 случай, в Санкт-Петербурге – 22 070, в Московской области – 8 967, в Свердловской области – 5 796, в Нижегородской области – 4 682, в Самарской области – 3 601.
Всего с начала пандемии коронавирусную инфекцию перенесли 11 021 633 жителя России.
Ранее основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в России пришелся на прошлую неделю, на данный момент наблюдается спад. По его словам, в первую неделю февраля доля положительных ПЦР-тестов в 20 регионах страны составляла 24%, тогда как в последнюю неделю января этот показатель достигал 32%.
До этого микробиолог, академик РАН Виталий Зверев предположил, что пандемия коронавируса в России закончится, когда заболевание перенесут 80% населения. По его словам, и в этом случаев COVID-19 не исчезнет, однако он превратится в сезонное заболевание.
Инфекционист рассказал, как часто нужно прививаться от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: