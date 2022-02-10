Врач рассказал о механизме заражения "Омикроном"

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Механизм заражения организма штаммом "Омикрон" не имеет принципиальных отличий от алгоритма заражения другими разновидностями коронавирусной инфекции, заявил кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бекетов. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Хочу отметить, что медики рекомендуют не называть "Омикрон" новым штаммом, поскольку его отличие от других разновидностей не столь радикальное. Это генетический вариант коронавируса", – пояснил он.

По словам Бекетова, клетки всех штаммов коронавируса, от "уханьского" до "Дельты" и "Омикрона", проникают внутрь клеток эпителия, поражая дыхательные пути. Как правило, вирус поражает горло, ротоглотку, нос, носоглотку и более низкие участки, вызывая повреждение тканей и провоцируя воспаление.

"В место скопления вируса начинают привлекаться клетки иммунной системы, цитокины и антитела. Битва с вирусом – поле поврежденной ткани, где и возникают боль, отек, насморк и чихание. Если вирус проник глубже, в бронхи или нижние отделы легких, то может возникнуть вирус-ассоциированный пневмонит", – рассказал Бекетов.

По его словам, далее инфекция может начать распространяться по сосудам, поражая внутренние органы и нервную систему.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал об ошибках, которые люди совершают во время лечения "Омикрона". В частности, он рекомендовал не назначать себе кроворазжижающие лекарства, а также антибиотики. Эксперт добавил, что новая мутация коронавируса схожа с ОРВИ, поэтому заболевшему человеку не нужно какое-то специфическое лечение.

