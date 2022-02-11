Вирусолог рассказал, защищает ли лишний вес от заражения "Омикроном"

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Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 призвал граждан не набирать вес после сообщения о якобы большей защищенности людей с ожирением от повторного заражения COVID-19.

Ранее в израильском медицинском центре "Шиба" представил соответствующее данные. Согласно исследованию, люди с ожирением, перенесшие COVID-19, лучше защищены от будущих заражений и обладают более высоким и устойчивым иммунным ответом к инфекции, чем пациенты с нормальным и избыточным весом.

Скулачев считает, что полученных данных недостаточно для того, чтобы утверждать это наверняка. По словам специалиста, исследование проводилось лишь на 130 добровольцах. Кроме того, наблюдение было проведено в 2020 году, поэтому его результаты несколько устарели, отмечает эксперт.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Корректно новость звучит так: на небольшой выборке пациентов в Израиле оказалось, что те из них, которые были с ожирением, имеют лучший иммунный ответ после перенесенного варианта из Уханя или "Альфа"-штамма. Конечно, в такой формулировке это все менее сенсационно и интересно. "Дельта" и "Омикрон" могут вести себя иначе.

Само сообщение, что люди с избыточным весом лучше защищены от повторного заражения, несколько удивило вирусолога. "Какого-то внятного объяснения этому я дать не могу. Тем более, что данных не показано, насколько это все сильнее. Пациентов довольно мало. Это всего 130 человек", – говорит Скулачев.

Специалист не исключает, что это мог быть так называемый "статистический выброс", который вызвал ошибку при исследовании.

"Это очень известная больница, известные ученые, которые это все делали. Но возможно, что у них просто такая выборка пациентов образовалась и высокий уровень антител связан с каким-нибудь другим параметром, который они просто не отследили, не учли. Такое в науке случается. Когда делается такое сообщение, а потом не подтверждается на других выборках. Поэтому нужно ждать дальнейших исследований", – пояснил эксперт.

По мнению вирусолога, на основании полученных данных нельзя говорить о том, что люди с нормальным весом менее защищены от повторного заражения. "Из одного небольшого исследования сделать такие выводы нельзя. Худым беспокоиться не надо", – успокоил Скулачев.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог У человека с избыточным весом немного иная физиология. Возможно, это чем-то полезно для работы системы приобретенного иммунитета, то есть антительного. Но так ли это и имеет ли это клиническое значение, потому что здесь никто не смотрел повторное заражение, вопрос.

Однако из израильского исследования все-таки можно сделать один точный вывод, продолжает эксперт. "Из него ясно, что человек с ожирением вполне может вырабатывать нормальный уровень антител. Если бы у людей с ожирением антительный ответ был слабый, они бы это увидели. Поэтому можно спокойно вакцинироваться. Организм все распознает и выработает антитела, даст защиту. А поскольку эти люди находятся в группе риска, это дополнительная мотивация вакцинироваться", – заключил Скулачев.

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал, что лучший иммунитет к коронавирусу появляется у пациентов, которые одновременно переболели и вакцинировались. У перенесших COVID-19 и ни разу не привитых людей вырабатывается недостаточное количество антител для защиты от инфекции, полагает специалист.

