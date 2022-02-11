Политолог объяснил, почему глава МИД Британии посчитала российские регионы украинскими

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс удивила своими познаниями в географии. На встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым дипломат заявила, что королевство никогда не признает суверенитет РФ над Ростовом и Воронежем. Позже выяснилось, что Трасс посчитала их частью Украины. Разбираемся, была ли ошибка намеренной, чтобы позлить Россию, и как после таких неловких ситуаций продолжать международный диалог.



Ошибочка вышла

Неловкий момент с участием Лиз Трасс возник 10 февраля на закрытой части переговоров с Сергеем Лавровым. Когда британский дипломат призвала отозвать военных от украинской границы, глава российского МИД ответил, что армия РФ находится на своей территории и ничего не нарушает. Такой ответ Трасс не устроил, поэтому она потребовала то же самое еще раз.

После такой реакции Лавров поинтересовался у коллеги, признает ли королевство суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Ответ Трасс стал знаменит на весь мир.





Лиз Трасс глава МИД Великобритании Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами.

Прочувствовав неловкость момента, посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт поспешила объяснить, что Ростов и Воронеж и правда находятся на российской территории. После того как о курьезной ошибке стало известно СМИ, Трасс не стала отрицать, что подобная ситуация действительно была. Однако, по ее словам, ей показалось, что Лавров спрашивает о территориях Украины.

"Я четко обозначила, что данные области (Ростовская и Воронежская) являются частью суверенной России", – оправдалась Трасс.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала западным политикам больше не путать Россию и Украину.

"Они так часто говорят об Украине, они так часто рекомендуют России, что ей делать на своей территории, что подобные ошибки для них могут стать просто фатальными", – предупреждает Захарова.

Переговоры Сергея Лаврова и Лиз Трасс в Москве в целом прошли не лучшим образом. По словам главы российского дипведомства, они напомнили ему разговор немного с глухим. Лавров заявил, что Великобритания или не слышит позицию РФ по Украине о том, что никто не собирается на нее нападать, либо полностью игнорируют все аргументы нашей страны. На реплику коллеги Трасс парировала, что не была немой на прошедших переговорах. Кроме того, она выслушала позицию Лаврова по Украине и донесла ему британское видение проблемы.

О провальных переговорах говорил и посол РФ в Лондоне Андрей Келин. По его словам, британская сторона повторила те слоганы и лозунги, которые произносила и раньше. Келин подчеркнул, что в основе переговоров не было взаимного уважения и признания интересов друг друга. Никакого решения в этой ситуации быть не может, сказал он.

Но на этом контакты РФ и Великобритании не заканчиваются, 11 февраля в Москве побывает министр обороны королевства Бен Уоллес. По данным зарубежных СМИ, на переговорах с Сергеем Шойгу он собирается пугать Россию очередным пакетом санкций за "вторжение" на Украину.

Случайность или провокация?

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько в беседе с Москвой 24 отметил, что оговорка Лиз Трасс случилась по вполне объективным причинам.

"Британские дипломаты не очень хорошо знают географию России. Но надо понимать, что у нас чрезвычайно большая страна. Я убежден, при всей своей компетенции, в которой я не сомневаюсь, британский министр иностранных дел, очевидно, не могла помнить, что Воронежская и Ростовская области являются именно субъектами РФ. Очевидно, она решила, что это регионы Украины, на которые якобы претендует Россия, поэтому так резко отреагировала. Но в результате получился анекдотический случай", – сказал эксперт.

Политолог убежден что слова главы британского МИД точно не были произнесены специально, чтобы позлить нашу страну.





Богдан Безпалько член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Здесь не было желания поддеть Россию, это нельзя назвать проявлением чудовищной некомпетентности. Просто наша страна слишком большая. Я убежден, что не все граждане России смогут сказать, с какими субъектами граничит, например, Красноярский край. Точно так же, как кто-то не сможет вспомнить, где находится, например, штат Вашингтон. Поэтому я не стал бы придавать этому анекдоту слишком большое значение.

Диалог России и Запада уже восемь лет строится по принципу разговора немного с глухим, сказал Безпалько. Политолог уверен, что власти нашей страны начинают терять терпение.

"К сожалению, даже в общем-то сдержанному Лаврову, который привык говорить исключительно в рамках дипломатического и этического языка, начала изменять выдержка. Но и с учетом того, что во время общения с британским министром эмоции Лаврова были в рамках, все равно получился анекдот. Его вопрос, по сути, ведь был риторическим. И вряд ли он ожидал получить именно такой ответ", – обратил внимание эксперт.

По его словам, отношения между РФ и Великобританией пока нельзя назвать катастрофой.





Богдан Безпалько член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Катастрофа – это прямая война. Сейчас есть некоторые сложности, напряженность. Да, неприятно, что британцы пытаются осваивать Украину и поставлять ей оружие. Но вооруженного конфликта пока нет. Надеюсь, от этих переговоров, пусть они и займут очень много времени, все-таки будет какой-то результат. Иначе рано или поздно это приведет к военному конфликту на территории Украины. Которого на самом деле не хотят ни в России, ни в Британии, ни на самой Украине, ни в США, ни во Франции и Германии.

"Все хотят, чтобы кто-то уступил, но без войны. Но чтобы противоположная сторона это сделала, идут интенсивные военные приготовления, демонстративные акты с эвакуацией дипломатов. И все это сопровождается дикой медиаистерией. Но в реальности военного конфликта не хочет никто, потому что в итоге он ударит по всем. В первую очередь экономически", – предостерег Безпалько.

Политолог выразил надежду, что, даже если главы МИД России и Великобритании не смогли ни о чем договориться, определенных компромиссов достигнут министры обороны двух стран. К примеру, разграничат сферы влияния по Украине, установят "красные линии", сказал Безпалько. Возможно, стороны даже пойдут на уступки, чтобы все участники конфликта могли сохранить лицо, резюмировал он.

