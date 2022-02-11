Посол РФ в Лондоне оценил переговоры Лаврова и Трасс

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин дал оценку прошедшим в Москве переговорам министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Великобритании Лиз Трасс. Об этом он рассказал в интервью BBC.

Дипломат выразил мнение, что британская сторона не слышала то, что говорил министр иностранных дел РФ.

"Мы не увидели никакого вклада, это было просто повторением формулировок и слоганов, с которыми она выступает здесь, в парламенте, в прессе, в Twitter, и ничего большего", – сказал Келин.

Как указал посол, данный диалог не был основан на взаимном уважении и признании интересов друг друга. По этой причине подобные переговоры не помогут найти решения, выразил мнение Келин.

Дипломат подчеркнул, что Россия всегда готова к диалогу на основе взаимного желания.

"Ультиматумы, жесткие заявления, фразы – это тупик. Но, к сожалению, все больше и больше в этой стране и в США используют такого рода дипломатию", – подытожил Келин.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс выразил разочарование тем, как продвигается диалог.

Он подчеркнул, что сложилось чувство, будто зарубежные коллеги либо не знакомы с подробными разъяснениями России своей позиции, которые свидетельствуют о беспочвенности опасений из-за "вторжения" на Украину, либо полностью их игнорируют.

