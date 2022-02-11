Обоснования санкций Великобритании против России искусственны – Захарова

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Санкции Великобритании против России имеют искусственные доводы, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1".
"Много букв лишних уже было использовано. Можно было просто в принципе уже не подставлять ни одну причину", – сказала дипломат.
Захарова выразила мнение, что причины введения очередных ограничений уже никого не интересуют.
"Потому что все понимают искусственный характер всех этих увязок и привязок", – подытожила представитель МИД.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что не признает суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Она выразила уверенность, что до этого данные регионы были украинскими.
В ответ Захарова попросила западных партнеров не путать территории России и Украины. По ее словам, подобные ошибки могут быть фатальными.
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